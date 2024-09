Sfascio tutto; minacciati dal figlio genitori pontini costretti a scappare da casa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una vicenda dolorosa ha colpito una famiglia di Latina, dove un padre e una madre si sono vistia denunciare il proprio, che è finito in carcere. Il 34enne, accusato di maltrattamenti e estorsione, minacciava ie richiedeva continue somme di denaro, fino a 100 euro al giorno per acquistare droga. Esasperazione e fuga dai parenti La situazione inera diventata insostenibile: le continue minacce e gli atti di violenza, che includevano anche il danneggiamento dei mobili, hanno spinto ia lasciare il loro appartamento e cercare rifugio presso alcuni parenti. Il clima di sudditanza psicologica aveva ormai preso il sopravvento, e la famiglia non riusciva più a vivere serenamente. L’arresto L’indagine è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e dalla stazione di Latina.