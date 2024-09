Se un cliente non ricorda il piatto c' è un problema | significa che è diventato un esercizio di stile Il ritorno di Andrea Fusco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) «Il mio modo di vedere la cucina è cambiato: oggi è più giocoso» dice. Chef di lungo corso, ha segnato un momento fondamentale della storia gastronomica capitolina, con quel Giuda Ballerino! che ha acceso i riflettori sulla periferia sudest della città differenziando in tempi non sospetti l'offerta in un concept bifronte - fine dining da una parte, trattoria moderna dall'altra - prima di traslocare in centro. Oggi torna alla tolda di comando del ristorante nell'hotel Luxus, piccolo 5 stelle di Largo Angelicum, che aveva ospitato l'esperienza di Madre qualche anno fa.