Schianto mortale in via del Foro Italico | perde la vita un 37enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Incidente in scooter vicino a Corso Francia, inutili i soccorsi. In corso le indagini della Polizia Locale di Roma. Tragico incidente questa mattina in via dela Roma, dove un uomo di 37 anni ha perso ladopo essersi schiantato con il suo scooter. La vittima, alla guida di un Honda SH 150, stava percorrendo la strada in direzione Corso Francia quando, giunto nei pressi dello svincolo, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e un’ambulanza del 118, ma per ilnon c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.