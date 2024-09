San Siro Monguzzi Verdi attacca Sala in Aula | È indifendibile ma questa non doveva essere una Giunta ambientalista e di sinistra?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Sto nelle istituzioni da 33 anni, e in 33 anni questo è il punto di degrado più basso che abbiamo mai raggiunto. Il sindaco, sullo stadio ha perso la trebisonda, un giorno dice una cosa e il giorno dopo il suo opposto. Manonunae di?“. A parlare, nell’consiliare di Palazzo Marino, a Milano, è l’esponente di Europa verde, Carlo. L’oggetto del suo intervento è lo stadio Meazza, in particolare la posizione espressa dal primo cittadino, Beppe. L’ultima novità è che l’impianto di Sannon verrà ristrutturato, perché le società di Inter e Milan sono contrarie. E l’ipotesi è che nella stessa area venga costruito uno stadio ex novo.