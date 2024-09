Salernitana provvedimenti contro i tifosi | vietato l’ingresso allo stadio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) La, come conferma un comunicato ufficiale, ha deciso di prenderenei confronti di alcuniper i comportamenti nel corso delle ultime partite. “L’U.S.1919 si appella ancora una volta al dodicesimo uomo. Numeri e decibel hanno confermato che loArechi è sempre al fianco dei granata con passione e calore, al di là dei risultati, anche in un pomeriggio come quello di domenica scorsa, nel quale il ritardo sull’orario d’inizio del match (causato da un problema tecnico non imputabile al club, né all’amministrazione comunale di Salerno. Precisazione d’obbligo: la decisione dello slittamento di qualche ora è stata presa di comune accordo tra Lega Serie B e rappresentanti delle societàe Pisa) ha inevitabilmente causato disagi a tutti.