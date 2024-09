’Rigenera Copparo’ prosegue a passo spedito Iniziati gli sbancamenti davanti al palazzo comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) COPPARO I lavori di "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo" finanziati con fondi Pnrr, stanno procedendo in questi giorni con la realizzazione deglisul tratto che interessa via Roma antistante il. Dopo le opere eseguite da Cadf sui sottoservizi, anche in questo tratto è in corso il rifacimento dei sottofondi, in modo tale da poter garantire la carrabilità della strada. Per fare questo saranno utilizzate pavimentazioni in cubetti di porfido alternati ad elementi in granito bianco. Per quanto riguarda i tempi è prevista la conclusione di questo cantiere entro novembre prossimo, salvo condizioni meteorologiche avverse o eventuali ritrovamenti archeologici da indagare.