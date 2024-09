Pronta da inaugurare la Galleria trasformata in Polo della cultura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Conto alla rovescia per l’inaugurazionenuovaCarlo Grassi esua sala conferenze. Sabato 5 ottobre alle 17,30 la comunità di Cerro vivrà un momento atteso: il taglio del nastro nellacompletamente rinnovata. Dopo un significativo intervento di riqualificazione, finanziato con un contributo regionale di 990mila euro, lasarà restituita alla comunità. L’assessore allaDaniel Dibiscieglie sottolinea l’importanza del progetto: "Non c’è operazione migliore che sottrarre al degrado un luogo per restituirlo alla comunità. Laè stata suddivisa in due livelli: il pianoterra ospita una sala conferenze polivalente con cento posti destinata ad accogliere eventi e manifestazioni, mentre al primo piano sono stati realizzati uffici comunali moderni, collegati al municipio tramite una passerella.