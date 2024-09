Prato torna il festival ' Seta Dialoghi sulla Cina contemporanea'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - Tre giorni di appuntamenti all’insegna dell’approfondimento, iniziando dalle relazioni internazionali tra il colosso asiatico e l’Europa/occidente, passando attraverso un’analisi dello stato dell’economia sino ad arrivare alle ultime tendenze in campo letterario e musicale. Uncome sempre aperto a tutti non soltanto agli accademici e cultori della materia ma ad ogni curioso, in quanto lae la sua influenza a livello globale è da anni ormai sotto gli occhi di tutti. .Dal 3 al 5 ottobrela V edizione di, nella consueta sede del Museo del Tessuto di: ilè pensato per un pubblico di curiosi, e non solo di addetti ai lavori, formula che si è rivelata fino ad oggi vincente..Come sempre il fil rouge si snoda sul tema del viaggio e dello scambio culturale tra Occidente e l’Oriente.