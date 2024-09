Pisa Training Centre Sarà versione light | Finalmente ci siamo Risolte le criticità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Gabriele MasieroVolumetrie ridotte e recupero di manufatti esistenti nell’area maggiormente critica in quella dove nascerà a Gagno il centro sportivo dele la realizzazione di campi da gioco. È questa la quadra trovata tra gli uffici comunali e i progettisti delper risolvere il problema del battente idraulico che aveva creato uno stallo nella costruzione di un asset societario fondamentale per i nerazzurri. Ora, però, ci. Il progetto, anzi il piano attuativo definitivo predisposto da Ati Project per conto del club, è stato consegnato al Comune che lo ha già trasmesso al Genio civile e nel giro di pochi giorni, grazie a una serie di contatti preventivi nei quali si è discusso tra i diversi enti e con il soggetto privato per superare lelegate al rischio idraulico, arriveranno le risposte conclusive per fare decollare definitivamente l’opera.