Pietro Anthony e Asia a Matrimonio a prima vista 2024 Che fine hanno fatto le altre coppie?

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ci sono tre lombardi (per la precisione due bergamaschi e un milanese) tra i protagonisti della nuova stagione di “”, il docu-reality cult da ieri disponibile su Discovery+ e da mercoledì 25 settembre in onda chiaro su Real Time. A sposarsi “al buio”, come da rodato meccanismo del programma, i lombardiDe Luca (Milano),Giavarini (Bergamo) eMarchesi (Milano), che sono tre dei sei protagonisti di questa edizione (insieme a loro anche la novarese Chiara Maderna, il pescarese Erik Ilardo e la romana Valentina Pangallozzi). Le nozze “al buio” Chi partecipa al programma accetta di delegare la scelta del consorte a un team di esperti (Mario Abis, Nada Loffreda e Davide Favaretto) che forma lesulla base di – auspicate – affinità caratteriali e fisiche.