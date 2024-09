Picchia e accusa la moglie per la morte della figlia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Maltratta elaincolpandolaprematura scomparsaloro21enne, e costringendola a subire insulti e minacce per nove anni, scaricando su di lei tutta la sua rabbia. Per questo,to di maltrattamenti, ha patteggiato un anno e quattro mesi di pena un uomo di 70 anni, che vive Morrovalle. I fatti sono iniziati nel 2015, annoscomparsagiovanecoppia, morta a causa di un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Da qui è cominciato l’inferno per la madreragazza, maltrattata dal marito con continue vessazioni e botte. Già scossa per la, la donna veniva incolpata dal marito prima per la nascita prematuraragazza e poi per la sua. Percosse e colpi al viso, che le lasciavano ogni volta segni e lividi, fatti anche con oggetti pesanti.