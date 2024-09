Piano Ue di sostegno a bisogni energia in Ucraina per inverno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Strasburgo, 19 set. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il direttore esecutivo dell’Aie (Agenzia Internazionale per l’), Fatih Birol, hanno presentato oggi, in una conferenza stampa congiunta a Bruxelles, unper ildell’riguardo ai suoidi, in particolare nel prossimo, dopo la distruzione sistematica di una buona parte delle sue infrastrutture di generazione e trasmissione dicausata dai bombardamenti dell’invasore russo. Von der Leyen ha annunciato che si recherà innel pomeriggio per discuterne poi domani con il presidente Volodymyr Zelensky. Secondo fonti comunitarie, i bombardamenti russi hanno distrutto tra i 17 e i 18,5 Gigawatt degli oltre 36 Gigawatt della capacità di generazione elettrica che l’aveva prima della guerra.