Parigi 2024 Castro atleta paralimpico dei rifugiati | Sono rinato grazie a scherma e fede

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Peccato per AmelioGrueso che l’ottimismo non sia tra le discipline olimpiche, altrimenti avrebbe già una bacheca piena di medaglie d’oro. Si consola realizzando sogni, le presenze sul podio arriveranno. Il primo: aver partecipato alle Paralimpiadi dicome schermidore nella squadra dei. Arrivarci è stata un’impresa: “Ho lottato tanto, è stato bellissimo. Ma ho capito che la vita è uno specchio, ricevi quello che dai”, racconta a La Ragione. Se così fosse, avrebbe ancora moltissimo da riscuotere. A lui è stato tolto tanto: quando aveva 16 anni sua madre è stata uccisa, a 20 ha perso l’uso delle gambe a causa di un incidente. Costretto per quattro anni in un ospedale in Colombia (dov’è nato), la famiglia lo ha gradualmente abbandonato fino a lasciarlo solo. “All’inizio è stato difficile, poi ho incontrato Dio.