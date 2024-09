Open Arms minacce a Pm | è allarme

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 19 settembre 2024) 15.45 E'sicurezza per i tre Pm del processo: Marzia Sabella, Gery Ferrara e Giorgia Righi.Ai magistrati sono giunti migliaia di messaggi di insulti evia social e lettere intimidatorie. La Procuratrice generale di Palermo Sava ha lanciato l'al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza I 3 Pm hanno chiesto la condanna a 6 anni per Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. La loro requisitoria al processo aveva suscitato polemiche politiche.