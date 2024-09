NY Times | di Israele ditta cercapersone

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 19 settembre 2024) 11.25 Ci sarebbedietro l'ungherese Bac Consulting, produttrice su licenza deiesplosi in Libano. Al NY,tre 007 israeliani hanno detto che almeno tre false aziende sono state create per entrare nel mercato dei, dopo che il capo Hezbollah Nasrallah ha deciso di farli usare ai suoi invece dei meno sicuri cellulari. Intanto la giapponese Icom -il marchio era sui walkie-talkie della seconda ondata di esplosioni in Libano- dice: non forniamo quel modello da 10 anni e non sappiamo se siano nostri o dei falsi.