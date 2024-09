Nasrallah | Hezbollah non si fermerà

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 19 settembre 2024) 17.20 "Lo dico chiaramente, a prescindere dalle conseguenze, dai sacrifici e dagli scenari che si apriranno: Le operazioni dinel sud del Libano non si fermeranno fino quando la guerra a Gaza non sarà terminata". Lo ha detto il leader di, Hassannel suo discorso televisivo. "Dico a Netanyahu, a Gallant e all'esercito israeliano: non riuscirete a riportare gli sfollati nel Nord. Né l' escalation militare, né gli omicidi e nemmeno la guerra totale riporteranno coloni e residenti nelle loro case".