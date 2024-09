Marcello Mastroianni il divo gentile raccontato attraverso le scene iconiche dei suoi film

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un talento attoriale straordinario, un’eleganza innata e un nuovo modo di essereincarnava tutto questo. Nato a Fontana Liri, in provincia di Frosinone nel 1924, fin da giovane si avvicinò al mondo del cinema, partecipando a qualche comparsata a Cinecittà. A vent’anni, nel 1945, iniziò a studiare recitazione e debuttò nel cinema nel 1948 con I miserabili di Riccardo Freda. Contemporaneamente, fece iprimi passi nel teatro, debuttando con il grande Luchino Visconti in Rosalinda o come vi piace di Shakespeare nel 1948 e in Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams nel 1949. Recitò una serie di ruoli nelle commedie di Luciano Emmer: Domenica d’agosto (1950), Parigi è sempre Parigi (1951) e Le ragazze di Piazza di Spagna (1952).