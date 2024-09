Litigioso e aggressivo con i passanti poi si oppone agli agenti | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) La Spezia, 19 settembre 2024 – Litigano fra loro e infastidiscono i, poi uno aggredisce gliche intervengono:. Nella giornata di ieri gli operatori della polizia locale sono intervenuti al centro commerciale Il Faro di viale Amendola, per due cittadini magrebini in escandescenza che disturbavano con farei clienti ed anche alcuni commessi che tentavano di riportarli alla calma. I due extracomunitari sono stati rintracciati ancora nei locali commerciali ma, durante l’identificazione uno di loro, in evidente stato di alterazione alcolica, si è oppostooperatori con una viva resistenza. Il soggetto è stato quindi condotto nella Questura della Spezia in quanto privo di documenti.