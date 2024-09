L' iPhone 16 di Apple punta su un' AI Siri con cui vale finalmente la pena di parlare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) L'16 è il passaporto diper entrare nell'era dell'intelligenza artificiale. Presentata da Tim Cook, CEO di, dai climi afosi di Cupertino, la linea di16 porta l'intelligenza artificiale nello smartphone più venduto al di qua dell'emisfero occidentale. Se hai atteso 14 anni per avere una conversazione significativa con(o semplicemente ottenere una risposta utile), il momento potrebbe essere arrivato: dotati di chip tecnologicamente all'avanguardia, oltre a tutti i più svariati dispositivi legati ai modelli linguistici e a un pulsante completamente nuovo, sia l'16 sia l'16 Pro dispongono di una serie di miglioramenti rispetto alle loro precedenti incarnazioni e io sono stato al quartier generale dell'azienda all'Park per vederli in azione.