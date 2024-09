Le mani di Raya stoppano Retegui e l’Atalanta | l’Arsenal porta a casa lo 0-0

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bergamo. Liberi di sognare, di poter credere ancora in qualcosa di straordinario, oltre l’immaginazione. Come era l’Europa League,ta sul palmo di mano della Dea. Campioni d’Europa, il profilo della città. Dopo quasi tre annitorna a giocare la Champions League, Bergamo torna sentire quella musichetta inconfondibile in una grande notte europea contro un Arsenal arcigno, ma vulnerabile. Finisce 0-0, ma il rammarico più grande è orobico. La qualità delin possesso emerge nel primo quarto d’ora, tempo chesfrutta per mettersi a suo agio in campo, prima di iniziare a trovare le giuste distanze e creare le prime situazioni pericolose dalle parti di, sfruttando soprattutto gli appoggi diper i due compagni di reparto De Ketelaere e Lookman, schierati in linea — rinunciando al trequartista.