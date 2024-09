Laver Cup 2024 Alcaraz | Cercherò di giocare il più possibile fino alle ATP Finals

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mancano poche ore al via dellaCup, in cui il Team Europe e il Team World si affronteranno in una serie di match. I rappresentanti del continente europeo sono Carlos, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Grigor Dimitrov, con Bjorn Borg come guida. Le prime dichiarazioni arrivano propri dall’ex tennista: “Gli ultimi due anni sono stati una grande delusione, ma quest’anno Guardate questa squadra. Non penso che perderemo quest’anno. Sono felice di vedere questi ragazzi. Alcuni hanno già giocato più volte allaCup. C’è sempre una bella atmosfera ed essere qui con tutti loro sarà fantastico. Ci sarà, come sempre, buon tennis. Il Team World è una squadra tosta, giocano molto bene e hanno giocato molto bene agli US Open, ma penso che abbiamo buone possibilità”.