La Francia va avanti | estirperà oltre 30mila ettari di vigneto con 120 milioni di euro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lachiede all'pa di usare 120didi fondi propri per estirpare, a un prezzo di 4milaper ettaro, circadi. Una riduzione strutturale del potenziale viticolo, che il governo di Parigi aveva annunciato nei mesi scorsi e che ora si concretizza ufficialmente, dopo che già è in corso una campagna straordinaria di estirpi che vede impiegata la somma di 80diper le aree del sud-ovest, del sud-est e della parte meridionale della Valle del Rodano. Ladovrà comunque attendere il disco verde di Bruxelles per poter partire.