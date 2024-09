Juve-Napoli | Conte cambia modulo McTominay titolare! Ecco chi rischia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Antoniopotrebbereper la sfida decisiva contro lantus, conpronto a rinforzare il centrocampo. Dopo tre vittorie consecutive, ildi Antoniosi prepara ad affrontare lantus allo Stadium nel big match di sabato alle 18:00., che tornerà a Torino da ex, sta valutando una mossa strategica per sorprendere i bianconeri di Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore starebbe pensando a un cambioper adattarsi alle caratteristiche della squadra avversaria. Il tecnico potrebbe ripristinare il suo classico 3-5-2, sacrificando Politano per inserire dal primo minuto lo scozzese, così da rinforzare il centrocampo e dare maggiore sostegno a Lobotka e Anguissa.