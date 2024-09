Israele ha fondato una società fittizia per sabotare Hezbollah

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tra martedì e mercoledì,ha causato almeno 31 morti e oltre 4.300 feriti in Libano: ha compromesso la rete di forniture elettroniche di, il gruppo paramilitare e politico organizzato e finanziato all'Iran, che domina vaste aree del Paese. Martedì, intorno alle 15, sono esplosi migliaia di cercapersone utilizzati dai miliziani: 11 morti e 4.000 feriti. Il giorno seguente, alla stessa ora, sono esplosi centinaia di walkie-talkie: altre 20 vittime e 450 feriti. A poche ore dai fatti emerge una clamorosa notizia: LaBAC, responsabile dei cercapersone esplosi martedì in Libano, è stata creata dacome parte di un'operazione sofisticata, secondo quanto riportato dal New York Times. BAC, con sede in Ungheria, possedeva la licenza per utilizzare il marchio della compagnia taiwanese Apollo Gold.