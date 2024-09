Intesa manda in pensione migliaia di dipendenti spazio ai nuovi lavori tech

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 19 settembre 2024) Importanti novità in casaSanpaolo, col gruppo diretto dal Ceo Carlo Messina che ha annunciato un nuovo piano di ricambio generazionale e di competenze che porterà, in contemporanea, all’uscita di oltre 3mila. Non licenziamenti, bensì uscite attraverso pensionamento di queiche rispettano i requisiti necessari per maturare il diritto entro il 2028. Esodi programmati che portanoa puntare forte, ancora una volta, sulla formazione per arrivare all’obiettivo di riqualificazione delle competenze per rendere l’ambiente lavorativo ancora più. Il piano di riqualificazione diAd annunciare l’arrivo di un nuovo piano di ricambio generazionale e di competenze sono state fonti sindacali al termine del tavolo tenutosi conSanpaolo.