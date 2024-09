Incidente mortale sulla SS100 due vittime e un ferito grave

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoDue persone sono decedute e una èmente ferita in seguito a unstradale avvenuto il pomeriggio di giovedì 19 settembre nei pressi di San Basilio, in provincia di Taranto. Le circostanze esatte dell’, che ha coinvolto un tir carico di uva e un’auto VolvoStrada Statale 100, sono ancora in fase di accertamento. Il camion si è ribaltato fuori strada, ma il conducente è rimasto illeso. Tra i quattro occupanti dell’auto coinvolta, due persone sono purtroppo decedute, mentre una terza è in gravi condizioni ed è stata trasportata all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Sul luogo dell’sono intervenuti i Carabinieri di Massafra e Mottola, il servizio medico 118 e i Vigili del Fuoco di Castellaneta.L'articolo, duee unproviene da Tarantini Time Quotidiano.