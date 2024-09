In un mondo perfetto ci vestiremmo tutti Jil Sander

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lucie e Luke Meier non amano dare nell’occhio. Poco dopo la fine della sfilata Primavera/Estate 2025 di Jil, la coppia creativa a capo del marchio aspetta in un angolo del backstage ospiti e stampa con una pazienza rara tra i loro colleghi. Salutano Solange Knowles e Renzo Rosso, mentre Jack Harlow aspetta pazientemente il suo turno con le braccia conserte. Luke indossa una longsleeve bianca di Supreme, un paio di biker pants di Jile stivali neri, mentre Lucie opta per un completo nero abbinato a scarpe con tacco in pelle nera. Non è un caso. Alla guida di Jildal 2017, i Meier provengono da mondi quasi opposti: lei con un passato tra Dior, Louis Vuitton e Balenciaga, lui diviso tra Supreme e OAMC, il brand di cui è cofondatore. Si sono incontrati a Firenze, dove erano coinquilini, e il resto, come si dice, è storia.