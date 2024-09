IL PARADISO DELLE SIGNORE | 1000 PUNTATE DELLA SOAP DI RAI1 CELEBRATE CON GRANDI EVENTI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 19 settembre 2024)festeggiamenti per le prime 1.000de “Il”, ladel pomeriggio dileader degli ascolti e orgoglio del made in Italy. Verso la puntata numero mille: per festeggiare il traguardo che sarà raggiunto il prossimo 4 ottobre, “Il” si mette “In Mostra” a Roma dal 24 settembre al 6 ottobre, dalle 15.00 alle 21.00 con ingresso gratuito, nello spazio espositivo di Palazzo Velli, in Piazza Sant’Egidio 10, nel cuore di Trastevere. Un percorso espositivo unico e immersivo pensato per tutti i fanserie. un viaggio attraverso curiosità, fotografie di scena, creazioni originali, incontri con il cast e l’esposizione di 35 abiti, tra i più iconici realizzati appositamente per le serie prime time e daily.