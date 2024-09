Il mondo delle cripto tra rischi e regole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Possono levalute, emblema di libertà e decentralizzazione dell’universo finanziario, essere regolamentate per proteggere i loro consumatori? Sono trascorsi 15 anni dal 3 gennaio 2009, quando vide la luce il primo blocco di Bitcoin, la più famosa tra levalute. Questa data segnò l’inizio dell’eravalute digitali, ovvero le forme di denaro native delonline (chiamate anche ’token’), decentralizzate e pensate per funzionare su Internet. Negli ultimi decenni, le-attività hanno vissuto una crescita esponenziale, passando da circa 2.800 nel 2019 a oltre 9.000 oggi. Tuttavia, nonostante molte di esse siano state progettate per sostituire la moneta tradizionale nei pagamenti al dettaglio, questo traguardo non è ancora stato raggiunto.