Il messaggio di Sabrina Salerno prima dell' intervento al seno a causa di un nodulo maligno

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha condiviso sui social la sua delicata esperienza legata alla scoperta di un tumore ale il conseguentechirurgico per la rimozione di un. In un post pubblicato su Instagram, pocodi entrare in sala operatoria presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, ha scritto: “Ci siamo. Tra poche ore entrerò in sala operatoria per unaldi un. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita. ?” L’, a detta dei medici, è stato eseguito con successo, estessa ha voluto ringraziare in una storia i numerosi follower che le hanno dimostrato affetto e solidarietà durante questo difficile momento.