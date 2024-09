Il Gruppo Capaldo investe a Ischia | quattro ettari di vigneto e nuova cantina sull' isola

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tenuteprosegue a investire in Campania. Stavolta lo fa aa cui lo stesso Antonio, presidente delvinicolo con sede in Irpinia (in attività dal 1986) da oltre 30 milioni di euro di fatturato l'anno, attribuisce un potenziale vitivinicolo straordinario. Parte da questo assunto l'annuncio della collaborazione con Tenuta C'est La Vie, appartenente alla famiglia Moraschi Besenzoni, da cui nasce il nuovo progetto Costa delle Parracine. Il progetto vinicolo delrichiama, con questo nome, gli storici muretti a secco costruiti con tufo verde per proteggere i terrazzamenti dei vigneticampana.di, impiantati circa 20 anni fa a strapiombo sul mare, e unadel 1878 scavata nel tufo del Monte Epomeo, che sarà dedicata alla vinificazione e all'affinamento dei vini.