Il corso dei fiumi? Ecco a chi spetta | la sinistra azzanna? Bignami zittisce tutti così | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) A 4 di Sera va in onda va in scena uno scontro duro tra gli esponenti del centroe il viceministro Galeazzo. Di fatto ad attaccare per primo è l'ex premier Giuseppe Conte che si scorda della miccia accesa questa mattina dallacontro il governo sulla alluvione in Emilia Romagna attacca il ministro Musumeci: "Ho sentito il ministro Musumeci scaricare le responsabilità sulle autorità regionali o addirittura rimpallare responsabilità con un altro ministero del governo. Questa è una cosa che non va fatta. Se durante la pandemia di Covid avessi fatto la stessa cosa, il Paese sarebbe collassato. Bisogna lavorare ai livelli: governo, regioni e comuni". Parole che danno fiato a chi è instudio per proseguire nell'insensato attacco al governo.