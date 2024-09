I Promessi Sposi di Michele Guardì al Teatro Augusteo di Salerno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tra le poche anteprime del tour nazionale che partirà ufficialmente l’anno prossimo c’è anche. Bisogna solo attendere un po’. La nuova e rivoluzionaria versione de “I”, frutto dell’eclettica mente di, regista, autore e produttore RAI, con le suggestive musiche del maestro Pippo Flora, le coreografie di Sara Baldini e la regia di Graziano Galatone, inizialmente annunciata per il mese di novembre è stata posticipata a marzo. La AttoTerzo Produzioni Teatrali, in collaborazione con EMA Entertainment, comunica che, insieme all’esordio di Roma (a gennaio) e Taranto (a marzo), la terza tappa, unica data in Campania, sarà il 29 marzo 2025 aldi(su Ticketone sono sempre attive le prevendite).