Gli ucraini attaccano in profondità Colpito il deposito missilistico a Toropets

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) “The biggest event of the war”. I toni dei commenti su Twitter sono certamente enfatici ed esagerati, ma non c’è dubbio alcuno che quanto accaduto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre abbia uno suo peso. Le immagini provenienti da, una cittadina dell’oblast di Tver sono effettivamente d’altissimo impatto: imponenti colonne di fumo si alzano da quello che era unafferente al 107° Arsenale della Direzione principale dei missili e dell’artiglieria del ministero della Difesa russo, contenente missili balistici di produzione nordcoreana Kn23, missili per sistemi lanciarazzi multipli Grad e sistemi di difesa aerea S-300 ed S-400, missili balistici Tochka-U e persino alcuni missili balistici ipersonici Iskander.