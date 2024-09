Firenze i Ragazzi Scimmia in concerto | da Capossela ai Beatles e Ray Charles in chiave sw

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Da Vinicioa Paolo Conte, passando per i, Ray, Chuck Barry e tanti altri artisti rivistati in stile spaghetti swing, ritmi dell’est e rockabilly per un esplosivo spettacolo teatral-musicale ironico e pungente del quintetto fiorentino di Gabriele Mori e i, che promettono di far ballare il pubblico e trasportarlo in un misterioso viaggio iniziatico. Appuntamento domenica 22 settembre dalle 19 al Circolo Arci S.M.S. di Rifredi (via Vittorio Emanuele II 303) per una serata all’insegna del groove e della dimensione esoterica del bar attraverso la musica, un percorso intrigante che passa anche attraverso le canzoni dei due album del gruppo - “Via Mariti” e il più recente “La Mistica dei Bars” - che affrontano tematiche scottanti e attuali da un punto di vista satirico, pungente e giocoso.