F1 GP Singapore 2024 Russell | Qualifica chiave anche un decimo farà la differenza

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Lasarà un’aspettoin questo weekend, nonostante l’aggiunta di una zona Drs che sicuramente favorirà i sorpassi”. Queste le parole di George, numero 63 della Mercedes intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Marina Bay per il Gran Premio di, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Baku così comerappresentano circuiti unici – ha proseguito il pilota inglese della Mercedes -. Con tante squadre vicinesolo unpuò far latra un podio e un settimo od ottavo posto. L’anno scorso qui eravamo molto veloci, spero che questo possa ripetersiquest’anno. La zona drs in più? Magari favorirà i sorpassi, ma laresta l’aspettodi questo weekend.