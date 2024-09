Esonero De Rossi i retroscena | le chat la cena e la ‘strategia Mourinho’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’di Daniele Deha sorpreso l’intero ambiente Roma. Una decisione lampo, comprensibile per certi versi (la rincorsa Champions fallita l’anno scorso e i 3 punti in 4 partite) ma sorprendente per molti altri. A disorientare sono stati i tempi, appena 4 partite dopo la conferma incassata pochi mesi prima, dopo un pareggio contro la Juventus, la sosta e un pari che il Genoa ha strappato a recupero scaduto. L’lampo: sorpresi anche i calciatori Neanche Desi aspettava l’, la conferma arriva dairaccontati da “La Gazzetta dello Sport”. DDR era presente a Trigoria alle 07:30 del mattino per preparare la partita con l’Udinese. Si stava confrontando con lo staff ed è stato convocato dai Friedkin nei loro uffici. L’è arrivato alle 08:00 del mattino, poco dopo il club lo ha reso noto attraverso un comunicato.