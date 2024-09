Conte ricorda Schillaci | Per noi del sud era un esempio di una persona che ce l’aveva fatta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Prima di cominciare la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Juve, il tecnico del Napoli, Anton ioha voluto rivolgere un pensiero a Totòche ieri è scomparso. «A soli 59 anni ci viene a mancare un calciatore e unache sopratutto per noi del sud è stato un emblema. Era unache cead arrivare in in alto e per noi del sud rappresentava un’esmepio. Ho avuto il piacere di giocare con lui appena arrivato alla Juventus, io avevo solo 21 anni mentre lui era un giocatore affermato, Un pensiero va alla famiglia per la perdita di un’ottima» Addio a TotòÈ morto Totò. Aveva 59 anni. L’ex calciatore era ricoverato all’ospedale civico di Palermo. Era ricoverato in condizioni stabili ma nella serata di ieri si sono aggravate improvvisamente.