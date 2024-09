C’hai fatto vivere abbracciati | la canzone dell’attore Andrea Rivera dedicata a Totò Schillaci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Il vento di Palermo, alza la polvere del campo. E in un istante quasi eterno, un ragazzino è come un lampo“. Comincia così lache l’attore e cantautoreha voluto scrivere per omaggiare, scomparso ieri 18 settembre all’età di 59 anni. Quel ragazzino diventato bomber ed eroe azzurro a Italia 90, simbolo delle notti magiche proprio grazie a quei lampi, quel guizzo da animale del gol, quegli occhi spiritati prima e dopo aver messo il pallone in rete. In pochi versi,riesce a restituire per immagini che cosa è stato, per Palermo e per l’Italia: nato al Cep , il quartiere più povero del capoluogo siciliano – “Senza una lira eri già ricco” – è diventato il bomber che almeno per un’estate provò a riunire l’Italia: ““.