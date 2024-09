Catanzaro vs Cremonese | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre sono alla ricerca di una certa continuità dopo un inizio al di sotto delle loro ambizioni di vertice.vssi giocherà venerdì 20 settembre 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi hanno attualmente 4 punti in cinque partite, avendo vinto una sola volta e portato a casa tre pareggi. Di positivo ci sono i miglioramenti intravisti sul piano del gioco contro il Cittadella nell’ultima uscita. I grigiorossi puntano sempre a tornare in A dimostrando di potersela giocare contro chiunque, visto l’ultima vittoria ottenuta sul campo del Sassuolo per 4-1. Ma contemporaneamente la squadra di Stroppa è stata protagonista di cadute inaspettate, per causa delle quali sono arrivati appena 5 punti.