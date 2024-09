Calcio Seconda categoria Il Piandimeleto ’fatto in casa’ si presenta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilsi èto. Sul palco, sabato, ad accogliere giocatori, staff e dirigenti c’era l’opinionista Renzo Baldisserri, che da oltre 50 anni ne segue le sorti. Insieme al presidente Sebastiani, Baldisserri ha ripercorso la storia del ‘rinato’, che tre anni fa esordì in Terzaprimeggiando con ampio margine e l’anno successivo, in, centrò una salvezza tranquilla. Il sindaco Pierini ha ribadito il pieno appoggio della nuova amministrazione, mettendosi a disposizione anche per far trovare pronte il prima possibile le nuove strutture. Menzione di Baldisserri è andata a Simone Nesi e Pasquale Soru, artefici del mercato meletino che ha visto tornare a casa due giocatori importanti come Gabellini e Ndiaye, nonché i giovani Corradi, Schiaratura ed Ercolani, frutti delle giovanili della Nuova Altofoglia.