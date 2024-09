Calcio a 5 | larghi successi per Marocco Iran e Francia Portogallo di misura ai Mondiali 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una nuova giornata deidia 5 è finita in Uzbekistan. Gli incontri di oggi – quattro – riguardavano la seconda giornata del Gruppo E e del Gruppo F. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Gruppo E Iltravolge Panama per 6-3: prestazione convincente degli africani che mandano a referto, con una doppietta ciascuno, El Mesrar, Raiss El Fenni e Charraoui. Vittoria diinvece del. I lusitani la spuntano 3-2 su un Tagikistan molto tenace, grazie alle reti di Pany, Zicky e Erick. Gruppo F Duessime affermazioni: la prima è il 9-4 dell’sul Guatemala, con la tripletta di Ahmad Abbasi e la doppietta di Tayebi, la seconda è il 7-3 impartito dallaal Venezuela, con un Ramirez ispiratissimo e firmatario di due gol. Domani inizia la terza e ultima giornata della fase a gironi.