Buccino operaio perde la vita cadendo da un ponteggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato oggi a, dove un, presumibilmente di origine marocchina, è morto a seguito di una caduta da un. L'uomo, di circa 40 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Battipaglia, ma purtroppo è deceduto poco dopo l'arrivo, a causa delle gravi ferite riportate. Indagini in corso I carabinieri della Compagnia di Eboli hanno avviato un'inchiesta per fare luce sulle dinamiche dell'incidente. Le autorità stanno verificando la stabilità dele la conformità delle misure di sicurezza adottate nel cantiere, per accertare eventuali responsabilità o irregolarità che potrebbero aver contribuito alla tragedia.