Borsa | l' Europa brinda alla Fed con Wall Street Milano +08%

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le Borse europee festeggiano il taglio dello 0,5% dei tassi deciso dFed, come misura per prevenire il rallentamento del mercato del lavoro negli Usa, esi unisce al brindisi con un'apertura in deciso rialzo. Nel recupero generale si mette in luce Parigi (+2%), seguita da Francoforte (+1,67%) e Londra (+1%) dove la Bank of England ha lasciato i tassi invariati e la sterlina si è rafforzata, ai massimi da marzo 2022. A(+0,82%) i 100 milioni di euro messi in campo da Lagfin per acquistare azioni contribuiscono al rimbalzo di Campari (+8,4%) all'indomani del tonfo legato all'uscita del ceo Matteo Fantacchiotti dopo solo 5 mesiguida del gruppo. Sul podio poi Brunello Cucinelli (+4,2%) e Leonardo (+3,86%). Mediolanum (+1,54%) è bene intonata per la sentenza della Corte di Giustizia europea che fa rientrare Fininvest nel pieno possesso dei diritti di voto.