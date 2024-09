Arrestato 26enne con droga avvolta nella pellicola dello stemma del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Teramo - La polizia ha scoperto oltre 690 grammi di hashish e cocaina nascosti in casa. Materiale per il confezionamento rinvenuto sul posto, segnalando un chiaro intento di spaccio. Nel pomeriggio di ieri, unrumeno residente a Giulianova è statodalla squadra mobile di Teramo con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione condottasua abitazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio "magazzino della": ben 690 grammi di hashish suddivisi in sette panetti, 106 grammi di cocaina e un ulteriore grammo di marijuana. Quattro dei panetti di hashish erano avvolti in unadecorata con lodel, un dettaglio che ha catturato l'attenzione degli inquirenti. Laera stata accuratamente nascosta all'interno dell’intercapedine di un armadiocamera da letto.