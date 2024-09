Arezzo un legame profondo tra arte e tradizione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Buongiorno! Nel corso della mia vita, ho avuto la fortuna di viaggiare molto all’estero, esplorando luoghi e città che hanno arricchito il mio cuore e la mia anima, ma dopo tutte queste belle esperienze, io e mio marito ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto quasi all’unisono: “Bello, bello, bello, tutto molto bello! Ma come l’Italia nella sua interezza non c’è ne! (parere personale!) e tra tutte le regioni, per motivi anche affettivi, visto che i miei genitori, quarant’anni fa si sono trasferiti ad abitare all’isola d’Elba, è la Toscana che mi è nel cuore, senza togliere nulla alla Liguria, dove mi reco spesso perché vi ho una casa, e a tutte le altre regioni d’Italia che, in gran p, vantano “siti patrimonio UNESCO” e sono veri e propri scrigni di bellezze, tradizioni,culinaria, manufatti, moda e folclore.