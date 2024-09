Alaves- Siviglia – pronostico notizie sulle squadre formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilcercherà di ottenere due vittorie su due nella Liga quando continuerà la sua campagna 2024-25 con una sfida contro l’allo Stadio Mendizorrotza venerdì 20 settembre sera. Gli ospiti arriveranno a questa sfida dopo la necessaria vittoria per 1-0 contro il Getafe, mentre l’, ottavo in classifica, è stato sconfitto per 3-2 dall’Espanyol nella sua ultima partita nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le dueL’ha vissuto un’eccellente campagna 2023-24 dopo aver ottenuto la promozione dalla seconda fascia, chiudendo al 10° posto nella Liga, che ha rappresentato il suo miglior piazzamento finale dalla stagione 2016-17.