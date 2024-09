Vela Youth America’s Cup 2024 | Luna Rossa show vince anche terza e quarta regata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una mattina straordinaria pernellaCup. L’imbarcazione azzurra, dopo il primo e secondo posto di ieri, ha dominato in lungo e in largo le due regate che hanno chiuso la prima serie, rinviate ieri a stamane, balzando così nettamente al comando della classifica generale dopo le prime quattro regate di flotta, vale a dire quelle svolte con tutte e sei le barche in acqua contemporaneamente. Con 37 punti e quindici di vantaggio sulla prima inseguitrice, è probabileche – a qualificazione in semifinale ormai blindata – sull’AC40 italiano possano esserci alcune sostituzioni a bordo. Nella, la prima di oggi, con un crono di 20’12” èa trionfare. A quasi 50? dagli azzurri troviamo Athena Patway, poi New Zealande Alinghi