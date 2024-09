Tartan che passione i must have di stagione da comprare Come Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Emania sia: è questa una delle fantasie e dei tessuti da avere per l’autunno inverno 24/25. Avvolgente, caldo, ma anche incredibilmente alla moda, è stato anche la scelta di stile che ha caratterizzato il look diai VMAs 2024. La pop star ha fatto incetta di premi e ha sfilato sul red carpet dell’evento indossando un completo favoloso composto da corpetto con cerniera, lunga gonna che si apre sul davanti lasciando in bella vista un paio di short neri e collarino della medesima fantasia ingiallo. A completare il tutto l’effetto ottico a contrasto con gli accessori neri: guanti e stivali.