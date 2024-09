Svegliaginevra e Leo Gassmann insieme nel singolo A cosa serve l’estate

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Aè il nuovodift. Leo, il duetto tra due talentuosi artisti emergenti Aè il nuovodift. Leo, disponibile da venerdì 20 settembre per Columbia Records/Sony Music Italy. Aè vento, litigi e ricordi di un amore mai dimenticato, che porta a perdersi in un ciclo di errori e riconciliazioni. Una canzone che esplora un’estate diversa da quella a cui siamo abituati, lontana dalla spensieratezza, avvolta in un’emotività più intensa e riflessiva. Anche se la fine di una storia ha reso la stagione più difficile, nuovi inverni e nuove estati arriveranno e per un’estate rovinata, c’è sempre la prossima ancora da scoprire.